La défense prévoit faire entendre jusqu'à cinq témoins, principalement pour établir l'état de santé mental de l'auteur de la fusillade.

La semaine dernière, la Couronne a fait entendre de nombreux témoignages de victimes de l’attentat, des proches et des personnes blessées. La famille Belkacemi, la fille d’Azzedine Soufiane et Aymen Derbali, notamment, ont livré de vibrants témoignages devant le juge François Huot.

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable à six accusations de meurtre au premier degré et à six chefs de tentatives de meurtre relativement à la fusillade de la grande mosquée de Québec.

Il sera condamné à la prison à vie. Les recommandations sur la peine visent à déterminer le temps qu'il devra passer en prison avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle.

Cette période d'un minimum de 25 ans pourrait théoriquement atteindre 150 ans, soit 25 ans par meurtre.