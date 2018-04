Washington s'est imposé 106-98 après avoir limité Toronto à 18 points au 4e quart.

Les hommes de Dwane Casey étaient pourtant retournés au vestiaire en première demie avec le sentiment du devoir accompli. Ils menaient alors 51-39.

Mais l'absence du meneur de jeu Fred VanVleet, blessé à l'épaule et déjà absent des matchs 1 et 3, combinée au retrait de l'ailier OG Anunoby, touché à la cheville à la fin de la première demie, a pesé lourd sur la fin du duel.

Adeptes d'un jeu plus fluide et collectif cette saison, les Raptors sont retournés à une manière plus statique et individuelle d'attaquer le panier adverse au 4e quart, sans grands succès.

Dans la défaite, Demar DeRozan a marqué 35 points. Quatorze d'entre eux ont été réussis à la ligne de lancers francs.

Les arrières John Wall (27 points, 14 passes décisives) et Bradley Beal (31 points) ont été les moteurs offensifs des Wizards.

Le cinquième match de la série aura lieu mercredi à Toronto.