En vertu des nouvelles lois sur le travail, toutes les personnes visées par la loi provinciale sur les normes d'emploi bénéficient de 10 jours de congé d'urgence, ce qui comprend les congés de maladie, plus trois jours de deuil - sauf les travailleurs de l’industrie de l'automobile.

Au lieu de 10 jours, ils ont droit à sept jours par an et trois jours pour le deuil, tous sans solde.

La raison de l'exemption était dans le but « d'équilibrer les droits et les besoins des travailleurs avec l'assurance que le secteur automobile de l'Ontario demeure compétitif dans une économie mondiale en évolution rapide », avait alors déclaré Brad Duguid, ministre du Développement économique et de la Croissance.

Le rassemblement s'est déroulé dans le calme, dimanche, à Queen’s Park.

William Murray Photo : Radio-Canada/Mary Webster/CBC News

« Nous ne voulons pas de traitement spécial, nous voulons exactement la même chose que tout le monde en Ontario », a déclaré l'organisateur du rallye William Murray.

Ce changement aux lois sur l'emploi de l'Ontario est entré en vigueur le premier janvier en vertu de la Loi sur les milieux de travail équitables et meilleurs emplois du gouvernement libéral.

M. Murray travaille sur la chaîne de montage en tant que manutentionnaire à l'usine Toyota de Woodstock, en Ontario. Il explique que la perte des congés de maladie a eu un grand impact sur les travailleurs de l'automobile.

« Certains employés ont des problèmes de présence au travail qui, l'année dernière, ou il y a deux ans, n’auraient eu aucun problème, et ce n'est pas acceptable », a-t-il déclaré. « Les gens peuvent se faire virer pour cela, et s'ils travaillaient dans n'importe quelle autre industrie en Ontario, ce n’est pas le cas. »

Le projet de loi qui constitue la pièce maîtresse des efforts de réélection de la première ministre Kathleen Wynne a attisé les tensions entre la province et le secteur automobile lorsque l'exemption a été annoncée pour la première fois en décembre.

Le syndicat auxquels ces employés sont affiliés, Unifor, a depuis débuté une pétition en ligne dans le but de faire changer la loi.

Les libéraux ont annoncé la semaine dernière qu'un examen des congés d'urgence personnels serait effectué pour évaluer les répercussions sur les travailleurs de l'automobile après que le président national d'Unifor, Jerry Dias, eut rencontré le ministre du Travail Kevin Flynn pour répondre à ses préoccupations.

« C'est injuste et cela nuit aux travailleurs et à leurs familles », avait alors déclaré M. Dias dans un communiqué.