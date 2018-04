La voiture, une Camaro, était stationnée dans l'entrée de cour de la résidence. Lorsque le propriétaire de la voiture l'a démarrée, l'explosion s'est immédiatement produite. Une explosion assez forte pour détruire tout l'avant du véhicule. Mais heureusement ni lui ni son ami n'ont été blessés. Des débris ont toutefois été projetés loin dans la rue, en arrière de la résidence. Seuls quelques petits morceaux de pièces et une marque sur la maison sont encore visibles.

Par chance , personne ne se trouvait aux alentours, mais les voisins en parleront assurément longtemps.

Jean-Guy Bourdeau et Nathalie Grenier habitent la maison voisine d'où s'est produite l'explosion. « On était dans la maison, on jouait aux cartes avec notre fille et son chum et on a entendu ''boom ! '' , alors on a couru dehors tout de suite, avec les extincteurs, mais il n'y avait rien à faire, il y avait trop de flammes. », raconte Monsieur Bourdeau.

Le couple a été soulagé de savoir que leur voisin se portait bien.

Le détecteur de monoxyde de carbone s'est détaché du mur dans la maison, ça a ''shaké''



Nathalie Grenier, voisine

Voici de quoi a l'air cette voiture qui a explosé à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada/Photo : Bertrand Galipeau

Une déflagration accidentelle

Rapidement, l'hypothèse d'un acte criminel a été écartée. On ne connaît pas exactement la cause. Qu'est-ce qui a pu se produire? Nicolas Marcotte, un étudiant en mécanique qui modifie des voitures dans ses temps libres croit de son côté qu'une fuite a pu se produire. Selon lui tout indique que la voiture a été modifiée.

Le propriétaire de la voiture n'a pas voulu accorder d'entrevue. Il préfère contacter ses assurances avant toute chose.