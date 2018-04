Les deuxième et troisième places ont été remportées, respectivement, par le groupe Jugement de l’École des Beaux-Lacs, à Bonnyville, et le groupe 7up de l’École Beauséjour, à Plamondon.

La formation Jugement avait remporté le prix coup de coeur au festival Edmonton Chante. Le groupe 7up a aussi décroché le prix du public à la Chicane.

Parmi les musiciens qui se sont distingués lors du concours, on compte Dominic Plamondon, du groupe Métamorphose, Chloé Katerynych, du groupe Destination X, Nicholas Henderson, du groupe Veventem et Joshua et Matthew Sunderman du groupe Ok Merci!.

Les autres lauréats : Chanson primée : Brûler le silence, groupe Silence en feu, École Michaëlle-Jean

Prix de la Fête franco-albertaine : groupe Sérénité, École Joseph-Moreau

Prix des Jeux francophones de l’Alberta : groupe Silence en feu, École Michaëlle-Jean

Prix du meilleur esprit d’équipe : groupes de l’École Beauséjour (Chromosome X, Veventem, 7up et Métamorphose)

La Chicane albertaine est un concours de musique amical qui s’adresse aux jeunes francophones de 14 à 18 ans.