Un texte de Pierre Verrière



Ce n'est pour l'instant qu'une pièce de bois de frêne ouvragée, mais déjà elle est chargée d'histoire : les signatures des anciens Voyageurs officiels inscrites sur le dos de la guitare témoignent de l'héritage que l'instrument porte en lui. En février 2019, la guitare sera présentée officiellement et jouera un grand rôle dans les célébrations du cinquantenaire.

Le dos de la guitare construite actuellement par le luthier franco-manitobain Christian Dupont Photo : Radio-Canada/Christian Dupont

Pour l'heure, elle est encore entre les mains expertes de Christian Dupont, un jeune luthier originaire de Saint-Georges.

Le projet a pris naissance en octobre lorsque Julien Desaulniers, directeur artistique du Festival du Voyageur de Winnipeg, a fait appel à son ami d'enfance pour imaginer un projet commémoratif pour le 50e anniversaire du Festival.

Le luthier franco-manitobain Christian Dupont dans son atelier de Saint-Vital Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

« Pour moi c'est un grand honneur, c'est en jouant la guitare que je me suis lancé dans la lutherie », explique Christian Dupont.

« J'ai fait beaucoup de musique dans mon enfance et le festival a toujours été au centre de tout ça : c'est l'occasion chaque année de découvrir de nouveaux artistes et mesurer le talent que nous avons dans notre communauté. »

Le travail minutieux de Christian Dupont. #rcmb pic.twitter.com/exFNPn9dIq — Pierre Verrière (@pierre_verriere) 22 avril 2018

Depuis son atelier de Saint-Vital, le jeune luthier a commencé à travailler sur l'instrument en se servant le plus possible de bois locaux, ramassés à Winnipeg.

Les anciens Voyageurs ont tous laissé leur marque dans le dos de la guitare. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

« L'idée c'était d'utiliser des morceaux historiques comme un morceau de l'orme que nous avons coupé dans le parc Whittier », explique Julien Desaulniers.

« L'histoire et la musique sont les deux thématiques du Festival du Voyageur et nous sommes en train de les rassembler dans une guitare commémorative. »

La forme de la tête de la future guitare n’est pas sans rappeler la province du Manitoba. Photo : Radio-Canada/Pierre Verriere

Quant à l'importance d'associer les anciens voyageurs officiels au projet, Darrel Nadeau, directeur général du Festival du Voyageur, explique que c'est cela aussi, l'esprit du Festival.

« Ce sont nos ambassadeurs du passé, ils étaient là depuis le début, ce sont des gens qui ont à coeur le festival, qui l'ont représenté ici et ailleurs et c'est important de garder cet esprit et de garder ces gens impliqués, car ils lui ont rendu service et nous voulons les remercier. »