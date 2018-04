Sylvain Ouellet a mis une dizaine d'années à développer son produit qui vise à empêcher les tuyaux d'évent de geler sur les toits des maisons.

Il a d'ailleurs reçu une aide de 10 000 $ de la Société de la vallée de l'aluminium pour concevoir son invention.

En quelques mois, il a convaincu un joueur de taille de vendre son invention : les quincailleries BMR.

On a le distributeur, on a 350 quincailleries à fournir dans 5 provinces et on doit fabriquer une production de 5000 morceaux pour l'automne. Sylvain Ouellet, inventeur du Tube-Ô-toi.

Pour percer ce marché, il a toutefois été forcé de revoir l'emballage de son produit.

« Ils voulaient avoir une boite qui est beaucoup plus représentative de l'image de Tube-Ô-toit, ça fait qu'on a complètement changé le design des boites et on a refait faire un emballage avec toute la transcription anglais, français sur la boite », précise l'inventeur.

Sylvain Ouellet ne compte plus les heures qu'il a passées dans son garage à perfectionner le Tube-Ô-toit.

Son invention est faite d'aluminium produit dans la région.

Le Tube-Ô-toit permet d'éviter le gel des tuyaux l'hiver. Photo : Radio-Canada

« C'est un fil chauffant autorégulant qui est certifié, qui est spécifique pour cette application-là. La méthode pour l'installer, c'est de l'insérer à l'intérieur du tuyau », ajoute Sylvain Ouellet.

Pour l'aider dans son aventure, il peut compter sur le mentorat de Pascal Mourgues de l'entreprise PMA Saguenay, qui s'y connaît en transformation de l'aluminium et en développement des affaires.

« C'est un produit d'extrusion d'aluminium et ça, c'est ma vie depuis 30 ans. J'aime ce genre de choses. On est effectivement dans une région où on a tout autour », note Pascal Mourgues.

Les premiers essais de Tubes-Ô-toit ont d'ailleurs été créés chez PMA avec une imprimante 3D.

Sylvain Ouellet travaille activement à faire connaître son produit auprès d'autres distributeurs au Canada et aux États-Unis. Il vise aussi des compagnies qui œuvrent en milieu nordique.