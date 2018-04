« Aujourd'hui, je suis vraiment heureux », lance sans hésiter Serge Lagacé. L’homme de Val-d’Amour, dans le nord du Nouveau-Brunswick, est sourd depuis sa naissance. C’est donc grâce à sa soeur Flavie, qui connaît le langage des signes, qu’il a pu s’entretenir avec un journaliste de Radio-Canada.

Avant de subir une double greffe en novembre dernier, Serge Lagacé avait une capacité pulmonaire de seulement 23 %. « Il y a beaucoup de choses que je n’étais pas capable de faire. Je n’étais pas capable de balayer, de descendre des marches d’escalier. Je n’avais pas d’énergie. »

Son état s’est dégradé lentement jusqu’à ce qu’il soit forcé, à 37 ans, d’arrêter de travailler. « Plus le temps avançait, moins ça allait. »

Serge Lagacé a pourtant attendu longtemps avant de subir une greffe de poumons. Alors qu’il aura bientôt 60 ans, il se sent revivre et sa convalescence se passe à merveille.

« Le lendemain qu'il a été opéré, il pleurait comme un bébé, raconte sa soeur avec émotion. Il disait “ Je suis tellement heureux. C’est incroyable comme je suis heureux ”. »

L'opération a été éprouvante, mais dès le lendemain, Serge Lagacé était heureux de ses nouveaux poumons. Photo : Radio-Canada

Il prend moins de médicaments qu’avant et, surtout, peut maintenant communiquer à sa guise. Il y a seulement quelques mois, les mouvements du langage des signes l’épuisaient. « Parce que ça bougeait beaucoup et ça prenait beaucoup d'énergie. Mais maintenant, faire des signes, c'est beaucoup plus facile. »

Bientôt, Serge Lagacé pense même reprendre des activités qu’il avait laissées de côté depuis longtemps.

Aller visiter mes amis à Québec, des amis sourds. Ça fait cinq ans que j'étais à la maison parce que je ne pouvais pas voyager. Maintenant, je suis libre. Serge Lagacé

Serge Lagacé sera toujours reconnaissant envers la personne qui lui a fait don de ses poumons.