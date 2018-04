Après avoir envoyé une trentaine de courriels pour sensibiliser les gens au jour de la terre, le maire de Saint-Fulgence, Gilbert Simard, a décidé de passer de la parole aux actes.

En compagnie de son fils Nicolas, il a ramassé les déchets le long de la route 172.

« Je me suis dit : "On va aller sur le terrain, ça va être plus logique que d’envoyer des courriels". Parce que si chacun faisait sa petite part on aurait peut-être moins de plastique. »

Avec cette action, il espère sensibiliser la population.

« Faut que les gens se prennent en main, car on ramasse plein de choses qui sortent par la fenêtre des voitures. Je pense qu’une poubelle dans une voiture ce serait déjà une bonne chose. On fait notre part sans cibler personne, mais il y a un gros travail à faire », ajoute Gilbert Simard.

Le maire, qui a entre autres amassé du plastique, des cannettes et des verres à café, s'est dit très surpris de l'ampleur des déchets qui se trouvaient en bordure de la route.