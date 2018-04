Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

C'est le cas de l'entreprise OSBLOCK. Plusieurs curieux s'arrêtent au kiosque de la compagnie et s'intéressent au produit de Marco Tremblay

L'entrepreneur a conçu un système de bloc structural isolé pour la construction de murs de maison. Son objectif est d'améliorer le monde de la construction avec sa technologie. « On était dans le domaine du pièce sur pièce depuis une quinzaine d'années et on voulait attaquer le marché des quincailleries pour faciliter la construction. On veut enlever les contraintes de la construction », explique-t-il.

C'est d'améliorer le monde de la construction qui, on trouve, n'a pas évolué beaucoup depuis les 200 dernières années. Marco Tremblay, entrepreneur

Une technologie qui est plus connue, mais qui demeure marginale est l'énergie solaire.

Le copropriétaire de l'entreprise abitibienne Str A-T Énergie, Charles Prévost, voit qu'il y a une tendance à la hausse pour les installations écoresponsables comme la sienne.

« On a de plus en plus d'approches d'entreprises, de commerces qui veulent sauver de l'électricité et faire leur part pour l'environnement. De moins en moins on a besoin de faire de l'éducation à ce niveau-là et chaque année l'intérêt se multiplie », selon Charles Prévost.

Un bel exemple d'innovation est l'intérêt des gens pour les mini-maisons pense le membre du comité organisateur Robert Brière.

« On parle beaucoup de mini-maison, de petites maisons qui sont pour la plupart éco énergétiques qui sont presque autonomes même, soutient l'organisateur. Mais un moment donné, autant les municipalités que les compagnies n'auront pas le choix d'embarquer là-dedans parce que la population va le demander. »

L'an prochain, les organisateurs prévoient en évidence des petites maisons lors de l'événement.