C'est le constat dressé cette semaine par Nancy Bédard à l'issue d'une tournée régionale.

Elle affirme que l'abolition de nombreux emplois dans la région a eu pour effet de surcharger le travail des infirmières et infirmières auxiliaires entre autres.

À titre d'exemple, Nancy Bédard explique que le pourcentage des infirmières auxiliaires à temps complet est de seulement 22 % alors que la cible est de 50 %.

Elle invite le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) à revoir sa stratégie et recruter du personnel pour assurer de meilleurs soins à la population.

« Si « les bottines ne suivent pas les babines » et que le PDG [du CISSS] continue à vouloir faire en sorte qu'il y ait des postes sur plusieurs km, il veut beaucoup de flexibilité et de mobilité, c'est des conditions de travail et des reculs actuels qui vont [causer] un désert total dans la région, dit-elle. Mais je pense que dans les prochaines semaines, il devra montrer le signal que les conditions de travail des professionnels en soin de la région doivent être prises en compte, on doit les améliorer et ne pas reculer. »

Nancy Bédard veut aussi que l'Abitibi-Témiscamingue soit reconnue comme une région éloignée pour faire bénéficier les employés de programmes incitatifs.

On a même regardé à faire des recommandations supplémentaires au ministre [de la santé] pour faire reconnaître la région comme une région éloignée pour que les professionnels en soin puissent bénéficier de disparités régionales. Nancy Bédard

« Il y a des éléments particuliers à l'Abitibi-Témiscamingue, il faut qu'ils soient résolus. Il faut qu'on appuie des solutions particulières sinon les gens vont s'en aller travailler à Québec. On a des cohortes [d'infirmières] qui finissent en mai, il faut s'assurer que nos finissantes reçoivent le message que leurs conditions vont être super bonnes, mais supérieures même s’ils quittent la région », dit Nancy Bédard.