Ils ne sont désormais plus que 16 à jouer dans un tournoi par élimination. Les joueurs s'opposent en tête-à-tête sur trois parties. L'ultime affrontement verra les deux derniers joueurs s'affronter sur cinq parties. Le gagnant remportera un trophée.

Sean Brady a fait de l'autostop depuis Thunder Bay, en Ontario, et a diffusé en direct sa performance sous le nom de DarthDreadz sur Twitch, une plateforme en ligne où le public peut regarder les joueurs.

« C'est vraiment cool de rencontrer des gens qui partagent les mêmes goûts et qui sont bons à Tetris », explique Sean Brady. « Quand je suis à la maison et que je joue à Tetris, je suis capable de me concentrer, c'est un peu comme de la méditation pour moi, c'est comme tricoter pour certaines personnes, moi je joue à Tetris. »

Belloty Kabamba-Braun, une autre participante à l'événement, dit qu'elle et son mari participent à la compétition en raison de leur intérêt pour les anciens jeux vidéo.

Si elle gagne la compétition, elle sait déjà ce qu'elle fera : « Je me vanterai devant mon mari pour l'éternité », déclare-t-elle.

Cory Ash a organisé la compétition et a collecté des téléviseurs à tube cathodique et des consoles de jeu Nintendo en les trouvant sur Kijiji.

Il dit que l'idée lui a été inspirée par la fondation des championnats du monde Tetris Classic en 2010.

Il explique qu'à l'époque, il vivait à l'extérieur de Winnipeg et avait beaucoup de temps à perdre. « Comme j'ai commencé à jouer beaucoup, j'ai commencé à entrer en contact avec la communauté et nous avons finalement organisé cela », raconte Cory Ash.

« C'est bien de faire fonctionner l'esprit, l'interface corporelle, de pratiquer sa dextérité, son raisonnement spatial ... C'est vraiment amusant, c'est vraiment gratifiant de voir que tout se passe bien et de relever le défi quand ce n'est pas le cas ».