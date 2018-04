Un texte de Émile Duchesne

La cinéaste d’aventure a entrepris de faire le trajet à vélo, à pied et à ski en suivant les lignes à haute tension d’Hydro-Québec.

Après les tempêtes qui l’ont ralentie au cours des premiers jours de son expédition, Caroline Côté profite d’une journée ensoleillée à Baie-Comeau. L’athlète reconnaît que son parcours à vélo n'est pas de tout repos.