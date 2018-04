À la veille de sa visite d'État à Washington, Emmanuel Macron insiste, dans une interview diffusée sur Fox News dimanche, sur la « relation spéciale » qu'il est parvenu à tisser en un an avec Donald Trump et exprime l'espoir de voir le président américain changer d'avis sur la question de l'Iran et de l'acier à l'approche de deux échéances cruciales.