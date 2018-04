« Au nom du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, je tiens à exprimer notre tristesse à la suite du décès de Keith Ashfield. Notre plus profonde sympathie à la conjointe de Keith, Judy, à sa famille et à tous ceux qui ont aimé notre ami et collègue », affirme le président du parti, Rick Lafrance.

Le député de Gagetown Petitcodiac, Ross Wetmore, explique dans une publication Facebook qu’il est désolé d’apprendre la mort de son ami.

M. Ashfield avait subi une chirurgie cardiaque et des traitements contre le cancer ces dernières années, quand il était au fédéral, mais lors d’une entrevue accordée à CBC en mars il disait que son état de santé était « excellent ».

Il comptait d’ailleurs se porter candidat pour le Parti progressiste-conservateur dans Oromocto-Lincoln-Fredericton en vue des élections provinciales de septembre.

Keith Ashfield a été député des circonscriptions provinciales de New Maryland, puis de New Maryland–Sunbury Ouest, de 1999 à 2008. Il a été ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.

Il a ensuite été député de la circonscription fédérale de Fredericton, de 2008 à 2015. Au cours de ces années, il a été ministre du Revenu national, ministre de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ministre de la porte d'entrée de l'Atlantique, et ministre des Pêches et des Océans dans le gouvernement de Stephen Harper.