Ils étaient appuyés par une quinzaine de manifestants rassemblés devant l’hôtel de ville de Calgary samedi. « On perd beaucoup de nos animaux sauvages, » tient à rappeler Michèle Iredale.

En effet, depuis 2010, tous les animaux sauvages qui n’avaient pas de parents pour les protéger étaient euthanasiés. La découverte de trois oursons dans les toilettes d’une halte routière du Parc national Banff en 2017 a ravivé cette pratique controversée.

« Nous ne connaissons même pas le nombre d’individus de certaines espèces », tient à rappeler la biologiste Lisa Dalsheide. Il faut donc, dit-elle, que chacun soit protégé par mesure de précaution.

Selon la nouvelle loi, les centres de réadaptation qui s’occuperont des oursons orphelins devront obtenir l’aval du ministère de l’Environnement. Ils devront avoir des enclos de grande taille et limiter le plus possible les interactions entre les animaux et les humains.

D'après les informations de François Joly