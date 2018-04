C’est le point de vue d’une vétérinaire de Regina, Lesley Sawa, qui rappelle que les brownies à la marijuana et au chocolat, par exemple, peuvent être très dangereux pour ces animaux de compagnie.

« Le chocolat est toxique pour les chiens, dit la Dre Sawa. Vous avez donc une double toxicité : les toxines du chocolat et les toxines THC du cannabis […] vous risquez des crises d’épilepsie ou un coma. »

Les animaux de compagnie ayant mangé de la marijuana peuvent tituber, vomir, avoir les pupilles dilatées et une baisse de température. Il faut donc garder son cannabis hors de leur portée, dit la vétérinaire.

« Les gens ont parfois un peu honte de nous dire que leur animal a consommé de la marijuana, mais avec l'arrivée de la légalisation de la marijuana, on nous l’admettra peut-être plus facilement et l’on pourra aider leur chien plus rapidement », constate Lesley Sawa.

Elle souligne aussi qu’il n’existe aucune preuve scientifique que la marijuana peut soigner une maladie ou soulager les douleurs des animaux de compagnie, ce qui n’est pas le cas pour les humains.