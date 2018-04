Réunis en assemblée générale au Palais des congrès de Montréal, les syndiqués devaient se prononcer sur un projet de convention collective concrétisant la fusion de trois regroupements d'employés, soit le SCRC, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP, section locale 675) et le Syndicat des techniciens et artisans du réseau français (STARF-SCFP 5757).

Les trois conventions collectives sont échues depuis plusieurs années.

Au cours des derniers jours, des appels au rejet de l'entente avaient été lancés notamment en raison du traitement réservé aux employés temporaires.

Réagissant par voie de communiqué, la direction de CBC/Radio-Canada s'est dite « très déçue » du résultat, mais s'engage à « continuer de rechercher une entente qui permettra à l'organisation de demeurer compétitive et pertinente [...] ».

Du côté du syndicat, on prévoit « revenir sur tous les enjeux qui ont été soulevés » et retourner « dès que possible » à la table de négociation.