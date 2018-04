En Gaspésie, une activité de formation et des ateliers ont eu lieu à Gaspé, samedi, pour soutenir les jardiniers amateurs, les producteurs et les horticulteurs, dans un esprit de mobilisation et de développement durable.

Des ateliers sur le sol, les insectes ravageurs et les maladies, les arbres fruitiers et sur les façons d'embellir un jardin ont été offerts aux 65 personnes inscrites à la deuxième journée Ensemble, jardinons la planète.

Ateliers sur les arbres fruitiers lors de la journée Ensemble, jardinons la planète au Cégep de la Gaspésie et des Îles Photo : Radio-Canada/William Bastille-Denis

Pour Marie-Josée Nadeau, agente de liaison pour le projet Cultiver pour bien manger de la MRC Côte-de-Gaspé, « ce sont des thèmes qui sont rassembleurs et assez généraux pour permettre aux gens de venir chercher des outils de base, et de pouvoir les perfectionner. »

Ce qui est important c'est de réunir les gens pour permettre d'échanger et de réseauter. Marie-Josée Nadeau, agente de liaison au projet Cultiver pour bien manger

Des activités dimanche au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Toujours en Gaspésie, le comité d'aménagement et de développement durable environnemental et culturel de Sainte-Anne-des-Monts présente, dimanche, son grand bazar à la Maison de la culture. Les citoyens pourront y dénicher des objets et des vêtements et leur donner une deuxième vie.

Le salon Nature se déroule quant à lui à l'aréna de New-Richmond, et des conférenciers y traiteront, entre autres, de permaculture et de la gestion responsable des déchets.

Au Bas-Saint-Laurent, les résidents de Rimouski auront droit à une projection spéciale du film La terre vue du coeur au cinéma Lido. L'astrophysicien Hubert Reeves prête sa voix à ce documentaire réalisé par Iolande Cadrin Rossignol.

À Saint-Ulric, les citoyens sont invités à une randonnée d'interprétation de leur forêt.

Plusieurs corvées de nettoyage sont aussi organisées dans les trois régions de l'Est-du-Québec.

Événements à venir : Le lundi 23 avril : exposition thématique des acteurs en environnement des Iles-de-la-Madeleine en formule 4 à 7, organisée par Attention FragÎles. À la cafétéria du campus des Iles du Cégep de la Gaspésie et des Iles; Le lundi 23 avril : une collation sans déchets, organisée par l'école D'Amours de Rimouski; Le mardi 24 avril : conférence de Margaret Kraenzel, du comité de protection des Monts Chic-Chocs, sur le projet d'aire protégée de la réserve faunique de Matane, organisée, entre autres, par le groupe environnementaliste Uni-Vert. Au salon des résidents du cégep de Matane; Le mardi 24 avril : projection du film La ferme et son état de Marc Séguin, organisée par la bibliothèque municipale de Matane; Du mardi 24 avril au 25 avril : Festival du développement durable organisé par l'école secondaire Jean-du-Nord de Sept-Îles.

D'après les informations de Bruno Lelièvre