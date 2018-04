Au début du mois, les hockeyeurs de Magog ont remporté la Coupe Jimmy-Ferrari, ce qui leur a donné la chance de représenter le Québec au Championnat national.

Ils disputeront cinq parties en autant de jours dès lundi face aux autres équipes qui prendront part à l'événement.

« C'est beaucoup de matchs. Si on se rend jusqu'au bout, c'est 7 matchs en 7 soirs. C'est certain que c'est beaucoup de hockey, mais on a eu de bons entraînements, des congés au travers de ça pour permettre aux joueurs de se reposer. On a confiance que les joueurs sont prêts », affirme l'entraîneur-chef, Félix Potvin.

Pour les partisans, dès jeudi soir, les matchs des Cantonniers seront présentés au Théâtre Magog.

Les demi-finales auront lieu samedi, 28 avril, et la ronde des médailles aura lieu le lendemain.