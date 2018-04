« Le gouvernement est totalement d'accord pour reprendre le dialogue pour la paix, pour la stabilité, pour le travail afin que notre pays ne soit pas confronté à la terreur que nous vivons en ces moments », a déclaré M. Ortega à la télévision nationale.

Toutefois, selon le président, les manifestants sont soutenus par des groupes politiques opposés à son gouvernement et financés par des organisations extrémistes des États-Unis. Leur but est de « semer la terreur, semer l’insécurité et détruire l’image du Nicaragua après 11 ans de paix afin de prendre le pouvoir », a-t-il martelé.

Le président Ortega n’avait pas encore fait de sortie publique depuis le début de la crise.

À la suite du discours d’Ortega, des centaines de jeunes ont à nouveau violemment affronté les forces de l’ordre dans la capitale, Managua.

Par ailleurs, le pape François a tenu à affirmer dimanche son inquiétude face à la situation au Nicaragua. Il a appelé à la fin des violences et à un règlement pacifique de la crise actuelle.

Une centaine de personnes ont aussi été blessées dans ces manifestations, les plus violentes depuis que Daniel Ortega a été porté au pouvoir il y a 11 ans.