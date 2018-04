Les dernières offres patronales devaient être présentées ce week-end aux travailleurs concernés, membres du syndicat des Teamsters affilié à la FTQ. Ils devaient décider, ultimement, du maintien du mot d'ordre de grève lundi.

Rien n'a filtré des discussions. La rémunération est au coeur du litige.

Ce possible débrayage, qui affecterait plus de 6500 élèves, a déjà été reporté le 10 avril afin de donner une dernière chance à la négociation.

Une grève n'annulerait toutefois pas la tenue des classes.

Les transporteurs touchés seraient Autobus Rive-Sud division Sainte-Julie et Autobus Rive-Sud division Longueuil, qui desservent en partie les commissions scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, sur la Rive-Sud de Montréal, en plus du transport adapté de la Commission scolaire de Montréal. Il en est de même chez Autobus Lucien Bissonnette, qui dessert en partie les commissions scolaires des Trois-Lacs, dans la région de Vaudreuil-Dorion, et Lester B. Pearson, dans l'ouest de l'île de Montréal.