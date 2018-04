Il s’agit de la 61e famille à recevoir ce prix remis annuellement par l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Tout a débuté avec les cinq petites vaches que possédait Normand Berthiaume dans les années 50.

« C’est une terre que j’ai achetée la journée de ma fête, le 24 mars 1955, se souvient Normand Berthiaume. C’était la journée de mes 21 ans. On a monté la cabane. »

Normand Berthiaume Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Aujourd'hui, après trois générations, l'entreprise a des actifs de plus de 30 millions de dollars et opère dans le porc, le lait, la volaille, le grain et l'acéricole.

« Tu ne bâtis pas une entreprise juste sur le travail, mais sur toutes les valeurs que mon père nous a transférées », ajoute le fils aîné de Normand Berthiaume, Cécilien Berthiaume, qui a ensuite pris les rênes de l'entreprise.

Éloges

Le président de la Fondation de la famille terrienne et de l'UPA, Marcel Groleau, ne tarit pas d’éloges à l’endroit de cette famille.

« Lorsqu’on regarde le parcours de [Normand] Berthiaume, il a toujours su être innovateur, il a su faire progresser son entreprise malgré les épreuves qu’il a dû traverser. Il a aussi réussi à transmettre ces passions-là à ses enfants pour qu’ils développent leur propre entreprise ».

C’est une famille exemplaire. C’est ça qu’on veut souligner. Marcel Groleau, président de la Fondation de la famille terrienne et de l'UPA

Les membres de la famille seront honorés par plus de 300 personnes, dimanche à 11 h, au Centre Caztel de Sainte-Marie, en Beauce.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie