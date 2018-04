M. Tory a ajouté que la Commission des transports de Toronto (CTT) s’attendait à ce que toute sa flotte d’autobus soit entièrement électrique d’ici 2040. « Ça semble loin, mais il faut commencer maintenant », a ajouté le maire.

Trois entreprises différentes fabriquent les autobus présentés samedi. Il s’agit de BYD, New Flyer et Proterra. Chacune des entreprises devra livrer dix autobus à la CTT en mars prochain. Le coût total de ces 30 autobus est de 50 millions de dollars.

Un des autobus présentés samedi Photo : Radio-Canada/CBC News

Ces autobus seront utilisés pour tester la performance des autobus électriques « dans notre climat, dans nos rues », a précisé M. Tory.

C’est dans un rapport publié en novembre 2017 que la CTT avait annoncé son désir d’utiliser des véhicules électriques. « Puisque la TTC exploite la plus grande flotte d'autobus au Canada et la troisième en Amérique du Nord, nous avons également un rôle à jouer dans l'avancement des technologies prometteuses en matière de sécurité, d'environnement, de fiabilité et d'amélioration du service », pouvait-on y lire.

* Avec les informations de CBC News