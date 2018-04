Le dernier salon a eu lieu dans les années 90. Selon le président du bureau de direction du Centre d'études franco-canadiennes, François Lentz, le salon sort le livre des librairies et des salles de classe, et contribue à valoriser la lecture en français de manière plus large. Il ajoute qu'il permet de montrer que les gens du Manitoba créent en français, que ce soit à l'écrit, au théâtre ou même lors de productions musicales ou visuelles.

C'est important parce que la création en langue française, c'est un indice de notre vitalité, mais c'est aussi un indice, une manifestation, une expression de qui nous sommes. François Lentz, président du bureau direction du CEFCO

Lecture de textes par les auteurs à l'Université de Saint-Boniface Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

Dans une des salles de cours de l'Université, des lectures de certains auteurs ont eu lieu, ces derniers partageant des textes de nouveaux livres ainsi que de la poésie.

L'évènement avait comme objectif de recruter de nouveaux adeptes du cinquième art, et de démontrer aux jeunes que la littérature en français est toujours vivante dans leur milieu.