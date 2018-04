Le véhicule qui a été incendié a été découvert au sud de de Timmins, sur le chemin Price.

La police précise ne pas être totalement certaine qu'il s'agit de quatre cadavres. L’identité des victimes n’a toujours pas été établie avec succès.

La police affirme qu’une enquête est en cours et demande l’aide du public pour élucider l’affaire. Entre autres, les policiers aimeraient savoir si des citoyens ont aperçu le véhicule, une Chrysler Intrepid 2004 de couleur bleue ou verte dans les jours qui ont précédé sa découverte.

Par voie de communiqué, la police précise travailler sur ce cas en priorité. « C'est un événement tragique pour notre communauté et nos pensées vont à ceux qui pourraient être touchés. Nous pouvons assurer notre communauté et le public que nous consacrons toutes les ressources nécessaires pour déterminer ce qui s'est passé et nous tenons à déclarer que cet incident est considéré comme un incident isolé où il n'y a aucune menace pour la sécurité du public en général. »