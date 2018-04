Un tournoi de soccer intérieur présentant 25 équipes a lieu en fin de semaine, à Rivière-du-Loup. Pas moins de 200 jeunes y participent. Ces passionnés doivent faire de longues heures de route pour se mesurer aux meilleurs.

Le développement du soccer élite en région est ralenti par le manque d'infrastructures. Entre La Pocatière et Gaspé, seule Rivière-du-Loup dispose d'un stade de soccer intérieur.