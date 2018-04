Des oiseaux aux reptiles, en passant par les animaux sauvages de la faune asiatique, africaine et québécoise, il y en a pour tous les goûts au Salon des animaux exotiques de Saguenay.

Il y a une très grande diversité, un félin d'Amérique du Sud, des wallabys, des kangourous, plusieurs espèces de singes, cougars, lynx. Johnny Doré, promoteur des Salons exotiques du Québec

Tout au long de la fin de semaine, les visiteurs ont la chance de voir et de toucher une panoplie d’espèces.

« On a un buffle d’Asie, un bison d’Amérique domestique, le seul et unique au Québec, nous avons cinq dromadaires, dont deux en service, car on ne veut pas les épuiser. Les gens peuvent faire des tours de bison, de dromadaire il n’y a aucun problème », lance le promoteur.

L'an passé, l'événement a attiré un nombre record de visiteurs, soit 22 000 personnes. Le promoteur se dit confiante de battre de nouveau ce record, car il attend jusqu'à 25 000 visiteurs cette année.

Depuis l’an dernier, l’événement peut bénéficier d’un site deux fois plus grand pour recevoir un maximum d’espèces. Malgré tout, le promoteur précise que Saguenay est l’un des plus petits salons de ce genre au Québec.