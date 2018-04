Alyssia Véronneau est joueuse de rugby à Victoriaville et fait partie de l'équipe du Québec. « Je veux tester mes capacités pour me comparer aux autres et voir comment je peux pousser mes performances au maximum », explique la sportive qui rêve de faire partie de l'équipe nationale de rugby.

C'est certain que de porter un maillot de Rugby Canada, ça serait fou! Alyssia Véronneau, joueuse de rugby

Alyssia Véronneau est une joueuse de rugby qui a participé au camp des recrues à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Elle croit qu'avec des efforts et de la persévérance, elle pourra y arriver. Participer à une journée comme celle d'aujourd'hui lui permet de continuer à croire en son rêve. « Ça me donne quelque chose pour me garder motivée, pour me pousser, pour m'entraîner encore plus et, un jour, je vais peut-être y arriver », lance l'adolescente qui a eu droit aux encouragements de deux olympiens, dont le Sherbrookois Alex Boisvert-Lacroix qui revient de Pyeongchang.

Je trouve ça inspirant de partager quelques mots à la prochaine génération. Le camp des recrues, c'est un beau programme pour détecter les talents et aller chercher les athlètes dès un jeune âge. Alex Boisvert-Lacroix, patineur de vitesse longue piste

Le but du camp est aussi de recruter des jeunes qui s'illustrent déjà dans un sport, mais qui pourraient être encore meilleurs dans un autre sport. « Ça peut aussi aider des athlètes qui sont indécis à choisir un sport. Quand j'étais jeune, j'avais de la difficulté à trouver un sport qui touchait à tout. J'aurais aimé avoir un camp comme ça pour m'aider », raconte la nageuse synchronisée Jacqueline Simoneau qui a également participé aux Jeux olympiques de la Corée du Sud.

Le programme existe depuis trois ans et, déjà, il a commencé à porter fruits. Des athlètes recrutés lors des précédentes éditions ont remporté des médailles aux plus récents Jeux du Commonwealth. « L'idée, c'est d'aller chercher des jeunes qui n'ont pas de soutien [financier] et d'aller voir, avec les épreuves que l'on a, lesquels pourraient possiblement faire un podium dans un certain sport », exprime la coordonnatrice du camp RBC, Louise Kairns.

Les entraîneurs nationaux sont en mesure de comparer les résultats obtenus pendant le camp. « Chaque fédération nationale a ses critères. Ça se peut qu'une fédération cible un athlète qui démontre une force en particulier », ajoute Mme Kairns.

Toutefois, pendant le camp, les jeunes athlètes sont évalués globalement selon la force, la vitesse, l'endurance, la puissance et le saut vertical.

Le Sherbrookois William Côté qui pratique le vélo de montagne s'est dit satisfait de ses résultats. « Je suis content. Je pratique un sport d'endurance, mais on a fait des tests d'explosivité et je trouve que j'ai quand même de bons résultats. » Serait-il prêt à changer de sport si on lui proposait? « J'aurais des choix à faire. C'est certain que j'ai mis beaucoup de temps et d'argent dans le vélo, mais je suis quand même ouvert à changer », répond le jeune cycliste qui vise une participation aux Mondiaux cette année.

William Côté, athlète de vélo de montagne, a participé au camp des recrues RBC à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

En tout, cinq journées de qualifications sont organisées un peu partout au Québec. Les 100 meilleurs athlètes participeront à la finale provinciale qui se tiendra le 14 juillet à Montréal.