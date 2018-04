Pour tenter de régler ce problème, Marc Hull-Jaquin a fondé un organisme à but non lucratif appelé Shelter Movers dans son sous-sol de Toronto il y a deux ans, alors qu'il était en congé de paternité.

« Chaque matin, à Ottawa, à Toronto ou dans une autre grande ville canadienne, il y a littéralement des milliers de femmes et d'enfants qui sont victimes de violence et j'espère que notre service sera utile pour éliminer l'un de ces obstacles », a déclaré M. Hull-Jacquin à l'émission Ottawa Morning Friday de CBC.

Shelter Movers a débuté ses activités à Ottawa en octobre 2017. La plupart du temps, les appels à l'aide proviennent de l'un des neuf refuges pour femmes de la ville.

« En raison des contraintes d'espace, [les victimes] se limitent généralement à un ou deux sacs à ordures [dans les refuges]. Imaginez-vous dans cette situation : prenez tout ce qui compte vraiment pour vous, mettez-les dans les sacs pendant qu'il est au travail, et vous ne reverrez jamais le reste de vos affaires », a-t-il ajouté.

Elles ont une chance de déménager leurs affaires, c'est une chose de moins à s'inquiéter Marc Hull-Jaquin

Nous devons penser à tout

L'organisation rassemble des informations sur les risques liés à chaque cas, puis nous coordonnons l’intervention avec la police, la sécurité privée, les compagnies d’entreposage et s'il y a des animaux de compagnie impliqués, des vétérinaires.

Ensuite, il est temps pour nous de mettre le plan à exécution.

« Nous sommes à l'extérieur, nos bénévoles portent des vêtements ordinaires, nous avons des véhicules banalisés, nous sommes juste des amis qui aident quelqu'un à ramasser quelque chose ou à sortir ses affaires », explique M. Hull-Jacquin.

Nous planifions tout pour être certains que l'agresseur ne sera pas sur place, et s'il est là, nos volontaires et notre personnel de sécurité sont formés pour lui parler et évaluer la situation Marc Hull-Jaquin

L'organisation a effectué son 300e déménagement la semaine dernière, et durant toutes ces interventions, ils n'ont rencontré que sept ex-conjoints, a-t-il ajouté.

« Je suis né pour faire ça, j'ai travaillé en entreprise pendant la plus grande partie de ma carrière et je suis parti en décembre pour faire ce travail à temps plein, ce n'est pas le même salaire, mais ça me suffit. Je suis inspiré par les gens que nous aidons et par les bénévoles qui s'impliquent », a-t-il conclu.