La municipalité souhaite connaître les priorités des citoyens pour les prochaines années.

Il est temps que les citoyens reprennent leur ville en main. Il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils participent. Ce n'est pas un maire et six conseillers qui vont tout faire le travail. Bertrand Ménard, maire de Richmond

Plusieurs thèmes seront abordés, dont le développement économique, la main-d'oeuvre, les jeunes et la famille, la culture, la santé, les loisirs et les infrastructures. Pendant tout l'après-midi, les citoyens seront regroupés à des tables et devront établir quatre points qu'ils aimeraient améliorer ou bonifier selon les thématiques établies.

L'objectif est d'avoir un total de 20 tables avec huit participants.

À l'issue de la rencontre, des priorités seront identifiées et des comités seront formés afin d'assurer un suivi de la démarche pour les quatre prochaines années.