Un texte de Philippe Grenier

Le Défi 24 heures de Matane aura lieu de samedi à dimanche au Centre d'activité physique de Matane, affilié au cégep.

Il s'agit d'un premier défi du genre au Canada, selon Emmanuel Deyrieux, qui s'implique auprès de la Société canadienne du cancer depuis près de 10 ans.

« C'est quelque chose qui n'a jamais été essayé au Canada. 24 heures de marche sur tapis roulant, non-stop. On commence le 21 avril à 14 h et on arrête de marcher le 22 avril à 14 h. »

Le plus grand défi, ça va être de passer la nuit. Emmanuel Deyrieux, participant au Défi 24 heures de Matane

Emmanuel Deyrieux ajoute que Julie Fortin et lui veulent « faire une distance qui va servir de calcul aux dons qu'on va solliciter ».

Les gens peuvent soit donner un montant fixe, ou encore donner un montant de leur choix pour chaque kilomètre qui aura été parcouru par les marcheurs. Les marcheurs espèrent ainsi amasser 5000 $. Ils invitent d'ailleurs la population à se déplacer pour les encourager et les soutenir pendant toute la journée.

On sait que le dimanche matin va être difficile, mais on veut passer à travers. Emmanuel Deyrieux, participant au Défi 24 heures de Matane

Emmanuel Deyrieux et Julie Fortin ont aussi créé une page Facebook pour que tous puissent suivre le Défi 24 heures de Matane.