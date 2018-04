C'est la troisième fois depuis l'ouverture de l’édifice, il y a près de 30 ans, qu’il doit fermer ses portes durant l'été.

Cette mesure entraînera du même coup l'arrêt des activités à la piscine intérieure et à la piste de marche autour de la patinoire.

La fermeture temporaire permettra à Campbellton d'économiser 260 000 $. Il s’agit d’une décision strictement budgétaire, explique la mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart Paulin.

« Les dépenses sont 1,8 million, le revenu est 558 000 $. On a un déficit de 1,3 million par année qu’on ne peut juste plus absorber. La bottom line, comme on dit, on n’a plus le choix. Il faut [prendre] la décision », affirme Mme Anglehart Paulin.

La mairesse précise qu'une vingtaine d'employés, dont 13 permanents, sont touchés par la décision de son conseil municipal.

Avec les informations de François Vigneault