Dans le premier duel de la soirée, Jeffrey Truchon-Viel a récolté deux buts et deux mentions d'aide et Justin Ducharme a ajouté un doublé dans une victoire de 6-3 du Titan d'Acadie-Bathurst contre les Tigres de Victoriaville.

Plus tard en soirée, l'Armada de Blainville-Boisbriand a marqué deux buts en troisième période et a battu les Islanders de Charlottetown 3-1.

À Bathurst, la troupe de l'entraîneur-chef Mario Pouliot s'est sauvée avec la victoire grâce à une poussée de trois buts en un peu plus de quatre minutes au début de la deuxième période.

Après les deux buts de Ducharme au premier vingt, Olivier Galipeau a d'abord porté la marque 3-1 en faveur du Titan, lors d'un avantage numérique à 5:44.

Moins de trois minutes plus tard, au moment où le Titan jouait à court d'un homme, Truchon-Viel a inscrit son septième but des séries. Ethan Crossman a complété la pétarade à 9:29 de la période médiane.

Truchon-Viel a complété sa prolifique soirée de travail en logeant la rondelle dans une cage déserte à 19:05.

Vitalii Abramov, dès la cinquième minute de jeu, Jimmy Huntington, au deuxième vingt, et Simon Lafrance, en désavantage numérique en troisième période, ont déjoué le gardien Evan Fitzpatrick, qui a bloqué 24 rondelles.

Le Titan a terminé le match avec 35 tirs, dont 26 en direction d'Étienne Montpetit qui a été victime de cinq buts en un peu moins de 30 minutes de jeu.

Victoire de l’Armada sur les Islanders

À Boisbriand, Alexander Katerinakis a rompu une égalité de 1-1 au milieu de la troisième période pour lancer l'Armada vers la victoire.

Alexandre Alain, avec son 10e depuis le début des séries, a scellé l'issue du match à 18:45 lors d'un avantage numérique.

Joël Teasdale avait permis à l'Armada d'ouvrir la marque après seulement 95 secondes de jeu en première période. Toutefois, Derek Gentile a créé l'égalité au deuxième vingt à 17:48.

L'Armada a obtenu 25 tirs vers Matthew Welsh pendant que les Islanders dirigeaient 20 rondelles vers Émile Samson.

Les deux séries se poursuivront samedi avec la présentation des deuxièmes matchs, à Bathurst à 18 h et à Boisbriand, à 19 h.

Les troisième et quatrième rencontres auront lieu les 24 et 25 avril, à Charlottetown et à Victoriaville.