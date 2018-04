C’est ce que révèle un long reportage exclusif du média spécialisé en technologie The Verge, publié vendredi. Plutôt que de lancer une nouvelle application, comme Allo, quis s'est révélé être un échec cuisant, Google veut améliorer celle fournie par défaut sur la majorité des appareils utilisant son système d’exploitation.

Pour y arriver, le géant du web veut convaincre les compagnies de télécommunications du monde entier d’adopter « Chat », le surnom donné au service de messagerie Rich Communication Services (RCS), pour remplacer le traditionnel – et archaïque – SMS.

Cela permettrait de proposer des fonctionnalités plus avancées, comme le partage de GIF, la confirmation de lecture des messages ou les symboles pour indiquer qu’un message est en cours de rédaction, par exemple.

Fini les frais de SMS pour les messages envoyés via ce nouveau standard de communication, le forfait de données des utilisateurs serait plutôt mis à contribution. Si le récipiendaire du message n’a pas un appareil compatible, ou ne fait pas affaire avec une compagnie qui utilise le service « Chat », le texto sera toutefois envoyé via SMS.

Contrairement aux messages envoyés sur l’application concurrente d’Apple, iMessage, ou sur WhatsApp, un service de messagerie qui appartient à Facebook, les messages envoyés sur ce nouveau service ne seront pas encryptés.

Jusqu’à maintenant, 55 grandes compagnies de télécommunications mondiales – dont Bell, Rogers et Telus – et 11 fabricants de téléphones intelligents – parmi lesquels Samsung, LG, Huawei et HTC – prévoient devenir ou sont déjà compatibles avec le service RCS (surnommé « Chat » par Google).

Le déploiement à l’échelle mondiale de nouvelles fonctionnalités dépendra de chaque fournisseur de services et des fabricants de téléphones cellulaires. Il n’est pas encore clair si Apple supportera le service sur son application iMessage.