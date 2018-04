Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) n’a pas encore terminé son enquête concernant la mort de la fillette de deux ans, tuée à l'arme blanche.

Le poste de commandement déployé vendredi au 2900 boulevard du Loiret, à Québec, sera de nouveau opérationnel à partir de 8 h samedi.

Le corps de police invite les citoyens qui détiendraient des informations sur cette enquête à se présenter au poste de commandement afin de rencontrer les enquêteurs. SPVQ

Le corps de l’enfant a été trouvé dans une poubelle près d’une résidence privée dans le secteur de l’avenue De Gaulle.

L’Unité de soutien recherche, accompagnée d'un policier maître-chien, a d’ailleurs fouillé de nombreux bacs à ordures afin de trouver des indices.

Les enquêteurs tentent notamment de déterminer à qui appartient la poubelle dans laquelle Rosalie Gagnon a été retrouvée.

Le SPVQ indique que « plusieurs informations » ont été transmises par la population et que « ces informations sont analysées ».

Un témoin se confie

Un témoin, qui préfère conserver l’anonymat, affirme qu'il était dans le même édifice à logements que Rosalie Gagnon mardi après-midi.

Il indique avoir entendu un enfant pleurer dans l’appartement situé sur le même étage que celui de sa mère, qu’il venait aider.

« Elle s’est mise à pleurer encore plus fort et c’est là que j’ai entendu le monsieur à côté lui crier après », raconte-t-il, précisant avoir rempli une déposition auprès des policiers du SPVQ.

Il dit avoir entendu l’individu frapper sur les murs. « Il criait après l’enfant. Plus il criait, plus l’enfant pleurait encore plus fort. »

L'homme ajoute avoir ensuite vu une femme entrer dans l’appartement. « L’enfant a arrêté de pleurer immédiatement quand il a vu sa mère. »

Ce n’est que la journée suivante, lorsque le corps de la fillette a été retrouvé, qu’il a fait des liens entre les deux événements.

« Je l’ai comme reconnue, c’est la fille que j’ai vue. [...] Je me suis rendu compte que c’était vraiment l’adresse chez ma mère », dit-il.

La mère de l'enfant, Audrey Gagnon, a comparu jeudi au palais de justice de Québec. Pour le moment, elle est accusée d’entrave au travail d’un policier, de non-respect des conditions de probation et de méfait. Elle est toujours détenue.