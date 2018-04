Un texte de Gavin Boutroy

Depuis deux jours, Kelly Bado est à Montréal. Les répétitions s’enchaînent, et les conseils d’illustres figures du monde de la musique s’accumulent. L’unique participante manitobaine de l’émission a été conseillée par Garou et Lara Fabian.

« Pour moi, d'être devant eux, d’écouter leurs conseils, de les écouter dire “tu chantes bien”, ça donne des ailes », lance Mme Bado.

Elle raconte que la recommandation qui l’a le plus interpellée, c’est celle de Garou qui lui a dit d'être soi-même. « C’est une chose qui est difficile parce qu’on est dans un environnement où on est tellement influencé, il y a tellement de choses qui se passent [...] On est pognés en train de chercher notre voix », dit-elle.

Une fois sur scène, j’oublie tout ce qui est technique, c'est le cœur qui doit chanter parce que les gens, ils veulent entendre ton cœur. Kelly Bado, chanteuse

Son art s'inspire de ses racines ivoiriennes et manitobaines. Kelly Bado s'est installée au Manitoba en 2007; elle s'est rapidement intéressée à l'écriture musicale et à la scène. Son style musical mélange notamment des sonorités jazz, pop, soul et R&B.

« Je représente toujours le Manitoba dans tout ce que je fais, et la Côte d’Ivoire. [...] Je porte beaucoup de chapeaux en tant que personne et c’est quelque chose que je suis fière d’avoir », affirme-t-elle. Si elle sent que sa communauté est derrière elle, ça ne lui met pas de pression.

Quoiqu’il arrive, je ressortirai avec ça : ma communauté elle est là, elle est vibrante, elle est forte, et les gens sont toujours là pour m'appuyer. Kelly Bado, chanteuse

Les quarts de finale de La Voix sont diffusés en direct sur TVA à 18 h, le 22 avril. Les gagnants seront choisis par la compilation des scores des juges et du public.