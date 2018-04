Elle affirme que la vignette était dans le pare-soleil et bien visible, mais non accrochée au rétroviseur, comme c'est la règle.

Carole Charbonneau dénonce le zèle des policiers qui donnent des constats d'infraction de stationnement, tout comme le déplorent aussi les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Elle estime que le coût du constat d'infraction, qu'elle a reçu la semaine dernière, est exagéré. Sa soeur qui est à mobilité réduite a elle aussi déjà reçu le même constat l'an dernier.

Carole Charbonneau ne contestera pas sa contravention de 169 $, mais elle réclame plus de tolérance de la part des agents de stationnement. Elle soutient qu'ils devraient plutôt émettre des avertissements dans ce genre de situation.

« C'est le montant qui est exorbitant et c'est parce que sur la vignette, il est écrit qu'on n'a pas le droit de laisser la vignette pendant que le véhicule est en marche. Ma soeur la prend, l'enlève, se promène dans la rue. On arrive. On se stationne, on prend la vignette et on la remet là », raconte-t-elle.

En 2016, les policiers de la Ville de Trois-Rivières ont émis 1243 constats d'infraction concernant les vignettes de stationnement pour personnes handicapées, contre 1152 en 2017. Ces contraventions seront contestées dans seulement 5 % des cas.

« Il est clair que les personnes qui détiennent une vignette de stationnement pour handicapé ont le devoir qu'elle soit visible et lisible. Au moment d'émettre le constat, l'agent prend la photo pour faire état de la situation. Si une personne qui reçoit un constat est d'avis qu'elle n'aurait pas dû le recevoir, il lui est possible de contester », estime la coordonnatrice aux communications de la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard.

