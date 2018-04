Un texte d’Eva Uguen-Csenge

Quatre compagnies d’autopartage (Evo, car2go, Modo et Zipcar) opèrent dans la région du Grand Vancouver et des centaines de milliers de Britanno-Colombiens conduisent leurs véhicules chaque année.

Selon l'ICBC, ces véhicules se sont retrouvés concernés par environ 1200 accidents de la route à travers la province en 2016.

Hausse de 60 % en un an

L'ICBC rapporte une augmentation de 58 % dans le coût total des accidents concernant des véhicules en autopartage entre 2015 et 2016. Les accidents en 2016 ont coûté 8,6 millions de dollars à la province et 250 personnes ont été blessées.





En comparaison, les accidents routiers dans la population générale ont seulement augmenté de 10 % pendant la même période.

Les compagnies d’autopartage qui opèrent dans la région du Grand Vancouver ne publient pas de données sur les accidents ou sur le nombre de véhicules dans leurs flottes.

Cependant, un rapport publié en janvier par la coopérative d’épargne Vancity estime que les flottes des quatre compagnies comprennent au total 3000 véhicules.

Excès de vitesse fréquents

L'ICBC a également publié des données sur toutes les infractions routières commises par des conducteurs de véhicules d’autopartage.





Les excès de vitesse représentent 33 % des 602 infractions en 2015.

Flo Devellennes, PDG de la société de covoiturage Poparide, fait le lien entre la vitesse et le modèle commercial des entreprises, dont les véhicules sont loués à la minute : « Le plus rapide vous conduisez le moins vous payez, explique M. Devellenes, donc c’est sûr qu’on voit un certain nombre de conducteurs qui sont assez pressés de se rendre à leur destination pour ne pas payer trop cher. »

Faible pourcentage d’accidents, selon car2go

Dans un communiqué, car2go déclare que selon leurs estimations du nombre total de trajets, moins de 1 % des trajets ont entraîné un accident routier. L’entreprise affirme avoir plus de 162 000 membres à Vancouver et dit qu’un véhicule car2go est loué toutes les 12 secondes.

Du côté de Modo, la société d’autopartage a répondu par courriel à Radio-Canada qu’elle croit que « les incidents concernant [les membres de Modo] sont en dessous de la moyenne ».

Radio-Canada n'a pas pu obtenir de commentaires de Zipcar et Evo.