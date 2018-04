Un texte de François Robert

La minière n'a pas voulu commenter cette information.

Eddy Wright, le président du local 9344 du syndicat des Métallos, qui représente les employés du chemin et de l'expédition à Rio Tinto IOC, a été convoqué par la compagnie pour en être avisé vendredi après-midi, peu avant la marche de solidarité que les Métallos de Sept-Îles ont tenue en appui à leurs collègues en grève au Labrador.

J’ai été averti aujourd’hui qu’il y allait avoir une mise à pied massive ici à Sept-Îles Eddy Wright, président du local 9344 du syndicat des Métallos

Eddy Wright, le président du local 9344 du syndicat des Métallos qui regroupe les employés du chemin de fer et de l'expédition à Rio Tinto IOC. Photo : Radio-Canada/François Robert

Les travailleurs d'IOC à Sept-Îles ont rejeté jeudi dans une proportion de 94 % l'entente de principe intervenue entre la minière et le syndicat des Métallos. Les travailleurs d'IOC au Labrador, eux, sont en grève depuis trois semaines. Il y a donc de moins en moins de minerai qui arrive par train à Sept-Îles.

« On est venus pour démontrer que l’on est des gens sérieux, que l’on a la compagnie à cœur, a indiqué Francis Lévesque, mécanicien soudeur pour la compagnie IOC à Sept-Îles. On est des gens qui ont une expertise… C’est important que l’on vienne ici et que l’on démontre aux gens du nord que si la loi ne nous permet pas de sortir, on est là pour les appuyer et on est dans la même situation qu’eux autres. »

La marche de solidarité s'est amorcée sur la Promenade des Métallos à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/François Robert

On est des gens qui prennent notre travail à cœur, la compagnie fait des records parce que l’on est là Francis Lévesque, mécanicien soudeur pour la compagnie IOC à Sept-Îles

Eddy Wright dit ne pas avoir été surpris par le rejet de l’entente de principe.

« Nous autres, on le recommandait en tant que comité de négociation, mais on savait qu’avec le nord, quand ils ont rejeté l’offre, que ça allait affecter notre entente ici aussi à Sept-Îles, note Eddy Wright. Les membres ont été clairs et il y a encore des choses qu’il faut que l’on aille chercher. Ils ont été contents de notre travail, mais il y a encore des choses à améliorer dans la convention collective. »

Selon la Sûreté du Québec, une centaine de personnes ont pris part à la marche vendredi après-midi.

Avec la collaboration de William Phoenix et Katy Larouche