Un texte d'Héloïse Bargain

« Ton père devrait surveiller ce qui se passe au conseil et peut-être plus prendre le côté du maire, sinon... on sait où est-ce que vous habitez, on sait où est-ce que vos enfants vont à l’école ». C’est ce qu’a pu lire Geneviève McGraw, la fille du conseiller Jean-Yves McGraw, en ouvrant ses messages Facebook, mardi dernier.

Cette mère de deux enfants de 5 et 7 ans a immédiatement signalé ces propos à la GRC, même si elle a choisi de ne pas porter plainte.

On n'a pas à endurer des messages comme ça. Ce n’est pas de ma faute ce qui se passe au sein du conseil. Geneviève McGraw

Comme elle, Carl Robichaud subit indirectement ce qui se passe au conseil municipal. « Les nuits ne sont pas longues. Ma femme [Raymonde Robichaud] pense à ça et elle ne dort presque pas. Ce n’est pas facile quand tu travailles le lendemain », dit-il.

Lorsqu’elle lui demande, il l’accompagne même à l’épicerie, par crainte qu’elle subisse de l'intimidation. Jamais Carl Robichaud n’avait pensé que sa vie ressemblerait à ça lorsque sa femme s’est présentée en politique municipale.

« Je l’encourage dans un sens, mais dans un sens quand je la vois tomber malade comme ça, je lui dis : "Tu vas rester à la maison, tu vas abandonner ça parce que ça ne marche plus, là". »

La conseillère Raymonde Robichaud était absente lors du dernier comité plénier. Le 10 avril elle avait dénoncé l'intimidation dont elle se sentait victime à la sortie des réunions. Photo : Radio-Canada/ Héloïse Bargain

Cyberintimidation

Karen Brideau-Haché s’enrage de voir circuler sur Facebook des mots comme « serpents venimeux » ou « gangs de corrompus » destinés à l’égard de sa soeur Ginette Brideau-Kervin

Ils la ridiculisent, ils l’humilient, ils l’intimident. Pourquoi toute cette haine-là? Au lieu de dire ça à la personne en face à face, c’est plus facile de l’écrire sur Facebook ! Karen Brideau Haché

Karen Brideau-Haché voit à l’origine de ces messages haineux des membres de la communauté, de fervents partisans du maire Denis Losier. Si elle connaît bien certains d’entre eux, elle déplore aujourd’hui de voir deux clans se former en ville.

Tracadie coupée en deux

Lorsque Milaine Haché, 28 ans, est revenue s’installer à Tracadie après ses études, elle a été frappée par l’état de santé de son oncle, le conseiller André Saulnier. « Ça fait mal de le voir stressé et avoir des problèmes de santé à cause de ces guerres au conseil », dit-elle.

Elle déplore de voir sa communauté divisée. « On dirait qu’on a l’air d’un groupe d’enfants qui s’obstinent sur les médias sociaux. Ça [n'a vraiment pas l'air] bien pour notre ville et ça ne nous donne pas le goût de vouloir investir. »

« Je suis convaincue que ce n’est pas plus facile pour la famille de Denis Losier de faire face aux gens de la région », précise en concluant la soeur du conseiller Jolain Doiron, Danica, qui veut encore garder espoir pour sa communauté.