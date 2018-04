Environ 1400 personnes sont attendues à la manifestation, qui se déroule jusqu'au 21 avril. Au total, 24 courts-métrages d’environ 2 minutes provenant de 10 pays différents seront projetés. L’Irlande, l’Espagne, l’Italie, l’Australie et les États-Unis en sont des exemples.

Le tout sera présenté par la Winnipeg Architecture Foundation, la Cinémathèque et Urban Idea. « Grâce à notre site Internet, on reçoit des candidatures provenant de partout dans le monde », déclare la directrice générale de la Winnipeg Architecture Foundation, un organisme sans but lucratif, Susan Aglie.

Annuellement, les gens sont appelés à remettre un court-métrage en passant par le site Internet du festival. Le comité de sélection, composé de trois personnes, retient des films et se charge d’écrire des sous-titres anglais.

« Il n’y a pas de thème spécifique, et ce ne sont pas nécessairement des documentaires, car ça peut être humoristique ou absurde, mais l’architecture demeure toujours au coeur de la représentation », ajoute Mme Aglie.

Des films projetés à l’extérieur

L’auteur critique d’architecture dans la section Arts du Globe and Mail, Alex Betakovich, sera présent vendredi soir. Il a notamment participé au documentaire REM, qui aborde l'architecture de façon générale. Par ailleurs, le court-métrage de 3 minutes Brasilia : Life After Design sera présenté par son réalisateur, Bart Simpson, samedi. Il porte sur la complexité architecturale du Brésil depuis les années 1950.

Comme nouveauté cette année, des films seront diffusés à l’extérieur, dans le quartier de la Bourse. Pour les projections intérieures, sept lieux ont été choisis, dont la Cinémathèque, la bibliothèque du Millénaire et le Garry Street Coffee.

L’effervescence pour les Jets de Winnipeg pourrait faire de l’ombre au festival, mais, malgré cette concurrence, Mme Aglie invite le public à prendre conscience du bien-être qu’un environnement architectural peut apporter.

Les films présentés sont en compétition. Le comité a fini de délibérer, et les gagnants seront présentés samedi à partir de 12 heures. Parmi les prix, des entrées de la Cinémathèque seront offertes. Ce dévoilement est ouvert à tous, tandis que les autres billets pour les films sont vendus à des prix variant de 6 $ à 10 $.