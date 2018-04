Avec Tu n'as jamais été vraiment là (You Were Never Really Here), la réalisatrice britannique Lynne Ramsay effectue une plongée angoissante dans la tête d'un vétéran de la guerre en Irak devenu tueur professionnel et rongé par ses démons. Sorti vendredi au Québec, le film a impressionné nos critiques, grâce notamment à la performance incroyable de Joaquin Phoenix.