Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Ayanle Hassan Ali a d'abord été reconnu inapte à subir un procès après un premier diagnostic de schizophrénie : l'examen psychiatrique a démontré qu'il avait souffert d'un épisode psychotique le soir du 14 mars 2016.

À la suite d'un traitement approprié, il a finalement été jugé apte à faire face à la justice. Son procès a débuté le 9 avril dernier.

Un psychiatre de la Couronne a expliqué au début du procès que l'accusé était incapable de comprendre que son geste était moralement inacceptable, parce qu'il était dans un état de paranoïa au moment de l'attaque qui a fait trois blessés.

À lire aussi : Attaque contre des militaires : Ayanle Hassan Ali souffre de troubles mentaux, témoigne un médecin

La responsabilité criminelle d'Ayanle Hassan Ali a fait l'objet des arguments finaux vendredi au tribunal.

La défense et la Couronne souhaitent toutes les deux un verdict de non-responsabilité criminelle, mais pas pour les mêmes accusations auxquelles l'inculpé fait face.

La défense de Hassan Ali soutient qu'il devrait être acquitté de l'accusation la plus grave de terrorisme et être reconnu non criminellement responsable pour les accusations secondaires de tentative de meurtre, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de possession d'arme dans le but de commettre un crime et non un acte terroriste.

L'accusé Ayanle Hassan Ali (archives) Photo : Radio-Canada/Pam Davies

La nuance est importante, parce que la défense rejette l'idée que son client soit un terroriste, puisqu'il a agi seul et la Couronne admet d'ailleurs qu'il n'est associé à aucun groupe subversif.

Selon la défense, la loi canadienne sur le terrorisme ne s'applique pas à son client s'il est prouvé qu'il a agi seul sans être associé à aucun groupe terroriste, puisqu'il faut au moins deux personnes pour constituer un groupe terroriste. Il ne peut donc être reconnu coupable d'avoir commis un acte terroriste dans le centre de recrutement de l'armée.

« Sa maladie mentale a précédé l’apparition de ses sentiments religieux de violence », note la défense d’Ayanle #Hassan Ali qui ajoute que la schizophrénie dont il est atteint était à l’époque imbriquée dans sa radicalisation. — Jean-Philippe Nadeau (@jpnadeau_cbc) April 20, 2018

La défense rappelle que son client était incohérent lorsqu'il a été arrêté, parce qu'il souffrait au moment de l'attaque d'un épisode de paranoïa : il délirait, riait pour rien, roulait les yeux en arrière, entendait des voix et semblait absent.

Pour la Couronne, pas question en revanche que Hassan Ali soit acquitté de quoi que ce soit. La non-responsabilité criminelle ne devrait s'appliquer selon elle que pour les accusations de terrorisme en vertu de l'article du Code criminel sur ce que constitue un acte terroriste.

Le juge MacDonnell de la Cour supérieure de l'Ontario aura pour tâche d'acquitter ou non l'accusé par rapport à l'accusation de terrorisme. En ce sens, il devra évaluer si l'article 83.2 du Code criminel (ci-dessous) fait de cet individu un terroriste.

Article 83.2 du Code criminel : « Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui. »

Dans cette cause, la Couronne et le juge s'entendent pour dire que Hassan Ali est un loup solitaire qui semble avoir agi pour son seul avantage. Le juge reconnaît toutefois que le libellé de la loi ouvre la porte à l'interprétation sur la notion de tirer un profit ou un avantage d'un acte terroriste.

Si le magistrat soutient ensuite que Hassan Ali doit en revanche être tenu non criminellement responsable de ses actes conformément à l'article en question, il pourra alors cesser de délibérer et Hassan Ali ne sera pas responsable de l'attaque terroriste. Le juge a déjà fait savoir que sa décision allait probablement faire jurisprudence.

Le verdict sera rendu le 14 mai. Ayanle Hassan Ali, qui était vêtu d'un costume anthracite au dernier jour de son procès, restera en détention d'ici là.