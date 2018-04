Pour justifier ses demandes, le CASSND cite en exemple le service d’ambulance dont les appels pour les cas les plus graves ont fait un bond prodigieux de 20 % au cours des quatre dernières années.

L’organisme croit que ces appels sont liés à un mauvais service livré aux plus vulnérables, dit le communiqué.

M. Bradbury dit craindre pour les personnes vulnérables en état de crise. Photo : CBC

« Nous avons des clients qui arrivent à notre porte et qui sont dans un tel état, que l’on doit appeler l’ambulance pour les amener à l’hôpital », écrit le directeur adjoint Joseph Bradbury.

Selon le CASSND, si le ministère de la Santé et le RLISS du Nord-Est continuent de faire la sourde oreille, les plus vulnérables auront une espérance de vie plus courte et ils mourront prématurément, lit-on dans le communiqué.

« Trop de gens souffrent parce qu’ils n’ont pas de médecins de famille », dit le président Mark King.

Le Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing dit avoir fait une demande d’aide en janvier auprès du ministère de la Santé.

« Malgré l’assurance que la province allait bouger, rien n’est arrivé », conclut M. King.