Un texte de Philippe Grenier

Paul Boudreau, représentant des crabiers traditionnels des Îles-de-la-Madeleine, croyait que des propositions sur la table de négociation étaient intéressantes, comme celle de reporter la date de fermeture en fonction de la présence des baleines noires dans le secteur.

« Le ministre, au lendemain du comité consultatif, nous avait avisés qu’il ne ferait aucun changement sans consulter l'industrie, ce qu'il n'a pas fait », lance-t-il.

Paul Boudreau est le représentant des crabiers traditionnels des Îles-de-la-Madeleine. Il représente les crabiers de la zone 12. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Ils sont en train de faire fermer une industrie et faire crever de faim une région. Paul Boudreau, représentant des crabiers traditionnels des Îles-de-la-Madeleine

« lls disent qu'il va y avoir des mesures compensatoires pour les travailleurs d'usine. Des mesures compensatoires, c'est de la formation, et des choses comme ça qu'ils vont mettre en place quand les gens vont être affamés » ajoute le représentant des crabiers madelinots.

Une décision pour plaire aux Américains qui n'est pas logique selon lui.

« Le Canada fait beaucoup plus pour la protection des mammifères marins que les Américains... Les mesures sont beaucoup plus sévères que ce que font les Américains, » dit-il.

Pêches et Océans imposent la fermeture de cette zone à partir du 28 avril aux pêcheurs de crabe des neiges. Les points sur la carte représentent les endroits où des baleines noires ont été aperçues. Photo : Radio-Canada

Le Madelinot trace aussi un parallèle avec le dossier de la chasse aux phoques où « le gouvernement canadien s'est écrasé devant les environnementalistes ».

Le gouvernement canadien est en train de faire la même chose dans le dossier du crabe et des mammifères marins, il est en train de s'écraser au lieu de se tenir debout. Paul Boudreau, représentant des crabiers traditionnels des Îles-de-la-Madeleine

Les défis restent de taille pour les 25 crabiers madelinots dans la zone 12 selon Paul Boudreau.

« Il va y avoir beaucoup plus de pression de pêche autour des Îles parce qu'il y a des zones en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick qui vont être fermé en premier et les pêcheurs vont venir pêcher sur les terrains autour des Îles et ça va mettre beaucoup de pression sur les fonds de pêche », explique-t-il.