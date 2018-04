Ce début de saison tranquille était anticipé en raison des importantes baisses de quotas de crevette adoptées par Pêches et Océans Canada en réponse à la baisse importante de la ressource qui se fait sentir depuis 2008.

Les scientifiques estiment que cette tendance devrait se poursuivre, notamment en raison de la prédation du sébaste et du fait qu’il y a peu de petites crevettes.

Les pêcheurs s'attendaient donc à une baisse des quotas, bien qu'ils auraient souhaité une baisse moins importante.

« On ne peut pas nier qu'il y avait une baisse de biomasse, et c'est clair qu'une baisse de quota était justifiée. Maintenant, c'est sûr que l'ampleur de la baisse nous a tous un peu surpris », admet le directeur de l'Office des pêcheurs de crevette de Gaspé, Patrice Element.

Les zones de pêche de l’Estuaire et de Sept-Îles seront particulièrement touchées, avec des diminutions respectives de 74 % et de 60 %. Les baisses dans les zones situées plus à l’ouest du golfe, soit Anticosti et Esquiman, sont de 15 %.

Des conséquences sur l'économie

Ces nouveaux quotas auront également un impact direct sur les usines de transformation.

« Si les pêcheurs vont pêcher 40 % de crevettes de moins, les producteurs vont aussi transformer 40 % de crevettes de moins. Il va y avoir probablement une baisse de cadence, mais c'est fort probable que les transformateurs vont transformer beaucoup moins longtemps cette année », estime M. Element.

À Gaspé, l'usine La crevette du Nord Atlantique inc. envisage une baisse de travail de 40 %.

Selon les évaluations de la Coopérative des capitaines propriétaires de bateaux de la Gaspésie, quelque 1 800 emplois directs et indirects dépendent de la pêche dans le secteur de Rivière-au-Renard.

Avec les informations de Bruno Lelièvre