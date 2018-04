En 2013, la Ville de Carleton-sur-Mer a haussé les taxes annuelles d'égoût et d'aqueduc imposées aux garderies du secteur de 50 %, invoquant qu'un tarif plus bas était inéquitable pour les autres commerces.

Ainsi, 15 travailleuses autonomes en service de garde à domicile ont vu leurs impôts fonciers augmenter de 580 à 870 dollars par année.

C'est le cas d'Aline Séradour, qui dirige un service de garde en milieu familial reconnu et régi par Québec depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'un service public qui relève d'un CPE et qui lui autorise la garde de six enfants, dont deux poupons.

Comme les autres responsables de garderies touchées par cette mesure, Mme Séradour entend contester cette augmentation parce qu'elle se considère comme une travailleuse autonome, et non une commerçante.

« On n'est pas assujetties à la taxe d'affaires, c'est ça la différence [...] on est en milieu familial », martèle Mme Séradour.

Leur cause sera entendue au Palais de justice de New Carlisle le 22 mai prochain.

Taxation selon l'utilisation

De son côté, le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, assure que la Ville agit conformément à son champ de compétence fiscale.

« Dépendamment de l'utilisation que les résidences ou les commerçants font de ces services-là, la taxation va être ajustée en fonction de leur utilisation », précise le maire.

Or, Mme Séradour maintient que les garderies n'utilisent pas davantage les services d'égoût et d'aqueduc qu'une résidence normale.

« Les enfants viennent ici 10 heures, ils se déplacent d'une maison à une autre maison, ça veut dire que ce qu'ils font pas chez eux, ils le font chez nous. »

On leur a dit (à la Ville) : démontrez-nous que nous utilisons plus. On n'a jamais eu de retour. Aline Séradour, responsable d'un service de garde en milieu familial

La CSN craint un précédent

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui défend le dossier de ces travailleuses, assure prendre l'affaire très au sérieux.

« Il n'est nullement question de commerce ou d'installation privée, on parle ici de femmes qui reçoivent des enfants dans une maison privée dans un domicile, donc ça nous interpelle parce que c'est une surtarification, qui n'a pas lieu d'être qui est tout à fait inadéquate », estime la représentante du secteur RSG (FSSS–CSN), Lucie Longchamps.

L'organisation syndicale craint que la décision qui sera rendue par le tribunal au mois de mai puisse servir de précédent et avoir des répercussions sur les 14 000 services de garde en milieu familial du Québec.

Avec les informations de Pierre Cotton