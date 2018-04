Invesco est une société de gestion de patrimoine privé qui offre aussi des services-conseils en matière d’actuariat et d’avantages sociaux.

Les conditions financières de l’entente conclue par la filiale irlandaise de Great West, Irish Life Group, ne sont pas connues.

Invesco conservera son image de marque, son indépendance et maintiendra son équipe de direction.

Établie en 1991, Invesco emploie plus de 150 personnes. Elle gère les caisses de retraite d’entreprises de plus de 275 grandes sociétés et de quelque 500 petites et moyennes entreprises établies en Irlande.

L’achat doit être approuvé par les organismes de réglementation et est sujet aux conditions de clôture habituelles. La vente devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2018.