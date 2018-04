L’Alliance du bassin versant du Grand Sudbury a publié récemment un rapport dans lequel elle lance un cri d’alarme sur l’utilisation du sel et ses effets sur la qualité de l’eau du lac Ramsey, la principale source d’eau potable de la ville.

M. Javor ne conteste pas que la salinité du lac Ramsey est élevée, mais la situation se résorbe.

« À long terme, dit M. Javor, l’Alliance des bassins versants du Grand Sudbury examine des données remontant aux années 90 jusqu’à tout récemment, et certainement on voit une tendance à la hausse. »

Toutefois, il explique que depuis 2010 le niveau de sel commence à s’estomper tout comme les niveaux de chlorure de sodium.

Selon lui, la Ville a cessé depuis environ dix ans d’épandre du sel sur la plupart des rues secondaires, notamment pour des raisons d’économies, le sel étant plus cher que le sable.

Le Grand Sudbury utilise de plus en plus le sable pour éviter que les rues et trottoirs soient glissants en hiver. Photo : Radio-Canada